18-jähriger Quad-Fahrer flieht vor Polizei – und hat nicht mal Fahrerlaubnis

Am Samstag gegen 18 Uhr ist ein 18-Jähriger ohne Fahrerlaubnis in der Zollernstraße mit einem Quad gefahren und anschließend vor der Polizei geflohen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der junge Mann ohne Helm und Kennzeichen. Zudem driftete er mit dem Quad. Eine Polizeistreife sah dies und wollte den 18-Jährigen daraufhin anhalten. Doch dieser flüchtete. Die Polizisten folgten dem 18-Jährigen und stellten das Quad ohne Fahrer vor einem Mehrfamilienhaus in der Zollernstraße fest. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen identifizierten die Polizeibeamten den 18-Jährigen als Fahrer des Quads. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass dieser hinzukommend zu den bereits begangenen Verstößen auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung. (klijo)

