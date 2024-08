18-Jähriger wird mit Messer angegriffen

Am Samstag wurde ein 18-Jähriger von drei bislang unbekannten Tätern in der Petelstraße in Oberhausen mit einem Messer angegriffen und dabei leicht verletzt. Gegen 22.45 Uhr griffen laut Polizei drei unbekannte Täter den 18-Jährigen offenbar unvermittelt an und verletzten ihn mit einem Messer leicht. Der 18-Jährige konnte daraufhin fliehen. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und nimmt Zeugenhinweise zu dem Vorfall unter Telefon 0821/323-3821 entgegen. (ziss)

