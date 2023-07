19-Jähriger soll Taxifahrer geschlagen und Polizisten beleidigt haben

Ein Streit in Augsburgs Innenstadt endet am Sonntag mit einem Gewaltausbruch. Ein 19-Jähriger gerät mit einem Taxifahrer aneinander – aber nicht nur er.

Eine wüste Rangelei in einem Taxi hat sich am Sonntag in der Innenstadt ereignet. Nach Angaben der Polizei waren insgesamt drei Männer beteiligt, ein 53-jähriger Mann wurde leicht verletzt. Ebenso wurde ein Polizist leicht verletzt, der zu der Auseinandersetzung gerufen wurde. Wie die Polizei berichtet, geriet ein 19-Jähriger gegen 5.45 Uhr mit dem 53-jährigen Taxifahrer in Streit und soll schließlich auf ihn eingeschlagen haben. "Hierbei unterstützte ihn ein 20-Jähriger, der ursprünglich als Passant hinzukam", so die Polizei. Der Taxifahrer wehrte sich den Angaben zufolge gegen den Angriff und schlug ebenfalls zurück. Der 19-Jährige flüchtete, wurde aber geschnappt, als die Polizei nach ihm fahndete.

19-Jähriger kommt nach Zwischenfall in Augsburg in den Polizeiarrest

Als die Beamten ihm einen Platzverweis aussprachen, kam er dem nicht nach, sondern soll auf einen Polizisten losgegangen und die Beamten mehrfach beleidigt haben. Er wurde gefesselt und kam die Nacht über in den Polizeiarrest. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte und Körperverletzung gegen den 19-Jährigen. (jaka)