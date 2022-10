19-Jähriger tankt, ohne zu zahlen

Die Polizei stellte den Mann in seinem Auto und machte bei der Kontrolle noch einen Fund.

Über hohe Sprit- und Energiepreise dürften sich derzeit die meisten Bürgerinnen und Bürger ärgern. Ein 19-jähriger Mann, der am Dienstag um kurz nach Mitternacht an einer Tankstelle in der Inninger Straße seinen Autotank mit Benzin füllte, löste das Problem auf seine Weise. Er hielt sich zunächst noch länger auf dem Gelände auf. Als er von einer Mitarbeiterin deswegen angesprochen wurde, sei er mit seinem Wagen davongefahren, ohne zu zahlen, so die Polizei. Hinzugerufene Beamte hielten den Mann in seinem Auto an und fanden bei der Kontrolle des Fahrers ein Springmesser. Der 19-Jährige muss sich nun wegen Betrugs und eines Verstoßes nach dem Waffengesetz verantworten. (bau)