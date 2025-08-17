Icon Menü
Augsburg: 2,9 Promille in der Fahrerkabine: Polizei nimmt betrunkenem Lkw-Fahrer Schlüssel ab

Augsburg

2,9 Promille in der Fahrerkabine: Polizei nimmt betrunkenem Lkw-Fahrer Schlüssel ab

Polizeibeamten entdeckten einen schlafenden Lkw-Fahrer in seinem Fahrzeug. Weil er stark alkoholisiert war, nahmen sie ihm den Schlüssel ab.
    Am Tag nach der Kontrolle wollte der Lkw-Fahrer seinen Schlüssel abholen, doch er war immer noch nicht nüchtern. Foto: picture alliance / dpa

    Eine Polizeistreife stellte am Samstag, gegen kurz vor 9 Uhr, einen Lkw auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Hofrat-Röhrer-Straße fest. Der Fahrer befand sich schlafend im Fahrzeug. Die Polizeibeamten stellten eine Schnapsflasche im Fahrzeug fest, sowie starken Alkoholgeruch bei dem 36-jährigen Fahrer. Laut Polizei ergab ein Atemalkoholtest 2,9 Promille, woraufhin der Fahrzeugschlüssel des Lkw sichergestellt wurde, um eine Weiterfahrt zu verhindern.

    Am darauffolgenden Sonntagmorgen erschien der Fahrer auf der Polizeidienststelle, um den Fahrzeugschlüssel abzuholen. Ein erneuter Alkoholtest ergab jedoch immer noch einen Wert von 1,4 Promille, woraufhin der Schlüssel nicht an den 36-Jährigen herausgegeben wurde, sondern auf der Dienststelle verblieb. (ziss)

