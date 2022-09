Augsburg

20 Grad im Kongress am Park: An der Raumtemperatur wird nicht gerüttelt

400 Delegierte kamen am Sonntag zum Parteitag der Jungen Union (JU). Die Veranstaltung fand im Kongress am Park statt.

Plus Götz Beck, Chef vom Kongress am Park, erläutert, warum sich steigende Energiekosten noch nicht auf Veranstalter auswirken. Am Wochenende tagte die Junge Union.

Von Michael Hörmann

Der Kongress am Park in Augsburg war am Wochenende Schauplatz des zweitägigen Parteitags der Jungen Union (JU). 400 Delegierte und Gäste befassten sich in den politischen Diskussionen unter anderem mit Fragen der künftigen Energiepolitik. Sie taten dies bei 20 Grad in der großen Halle. Götz Beck, Chef der Kongresshalle, sagt auf Anfrage, dass an dieser Raumtemperatur bislang nicht gerüttelt werde - trotz steigender Energiekosten. "Wir können den Betrieb wie bisher durchführen, da wir durch die energetische Sanierung bis zu 70 Prozent Energieeinsparung erreicht haben", sagt Beck. Zudem arbeite man mit der Brennstoffzelle und der Solarenergie sowie der LED-Technik sehr energieeffizient.

