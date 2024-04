20-Jähriger liefert sich Rennen mit Polizei und wird in Seitenstraße gestoppt

Der junge Mann ignorierte eine Polizeikontrolle und fuhr anschließend über eine rote Ampel. Die Beamten stoppten ihn in einer Seitenstraße.

Ein 20-jähriger Motorradfahrer hat sich am Dienstagabend ein Rennen mit der Polizei geliefert. Wie die Beamten mitteilten, fuhr der junge Mann gegen 19.15 Uhr in der Langenmantelstraße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in eine Kontrolle der Polizei. Statt jedoch anzuhalten, beschleunigte er und raste in Richtung Donauwörther Straße. Dort fuhr er über eine rote Ampel und bog daraufhin in die Schönbachstraße ein. Die Einsatzkräfte stoppten den 20-Jährigen schließlich in einer Seitenstraße und kontrollierten den Mann. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachtes eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 20-Jährigen. Menschen, die durch die Fahrt des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden. (klijo)