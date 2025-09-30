20-Jähriger mit Drogen in der Tasche verletzt drei Polizisten

Am Samstag hat ein junger Mann Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet und dabei drei Polizisten verletzt. Das teilte die Polizei mit. Demnach waren die Beamten gegen 0 Uhr zunächst wegen einer Ruhestörung von Anwohnern in die Spicherer Straße im Stadtteil Pfersee gerufen worden. Der 20-jährige Mann war zunächst unbeteiligt. Er kam vor Ort dazu und beleidigte laut der Mitteilung die Beamten.

Dann habe er im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen Widerstand geleistet und drei Polizeibeamte leicht verletzt. Außerdem seien Teile der Uniform und ein Streifenwagen beschädigt worden. Die Streife brachte den 20-Jährigen in den Arrest. Dort fanden sie unter anderem Drogen an ihm. Die Polizei ermittelt wegen Widerstands und dem Handel mit Betäubungsmitteln.