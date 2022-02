Augsburg

15:28 Uhr

20-Jähriger zeigt Polizisten Mittelfinger, flieht und verletzt Beamte

Am Augsburger Königsplatz hat ein 20-Jähriger einen Mittelfinger in Richtung einer Polizeistreife gestreckt.

Am Augsburger Königsplatz streckt ein junger Mann seinen Mittelfinger in Richtung einer Polizeistreife. Es folgen turbulente Szenen. Was den 20-Jährigen erwartet.

Mit einem ausgestreckten Mittelfinger hat ein 20-Jähriger in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen turbulenten Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei streckte der Mann um etwa 1.15 Uhr am Königsplatz seinen Mittelfinger in Richtung einer Polizeistreife. Als der Mann daraufhin kontrolliert werden sollte, flüchtete er. In der Bahnhofstraße stellten ihn die Beamten - dabei wehrte sich der 20-Jährige aber massiv. Er schlug und trat um sich, sodass er fixiert und gefesselt werden musste. Auch dadurch ließ er sich zunächst nicht beruhigen. 20-Jähriger zeigt Polizei am Augsburger Königsplatz Mittelfinger Wie es in der Polizeimitteilung weiter heißt, nahmen die Beamten den Mann zur Personalienfeststellung mit auf die Dienststelle. Um weitere Straftaten durch den nach wie vor sehr aggressiven Mann zu unterbinden, sei er anschließend in Gewahrsam genommen worden. Durch die Widerstandshandlungen seien zwei Beamte leicht verletzt worden. Den 20-Jährigen erwarten nun unter anderem Anzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung. (kmax)

