20 Jahre "change in": Wenn Jugendliche aktiv werden

Das Augsburger Jugendprojekt unterstützt Achtklässler beim freiwilligen Engagement in verschiedenen Einrichtungen. Einmal wurden die Akteure in den Bundestag eingeladen.

Als das Jugend-Engagementprojekt "change in" 2003 startete, konnte keiner ahnen, dass es 20 Jahre später nicht mehr aus Augsburg wegzudenken ist. Vergangenen Freitag, dem internationalen Tag der Demokratie, feierte „change in - Jugend in Augsburg engagiert sich“ im Augustanasaal mit zahlreichen Gästen seinen runden Geburtstag.

Der damalige Sozialreferent und Ideengeber des Projektes, Konrad Hummel, der selbst nicht anwesend sein konnte, übermittelte ein Grußwort: "Jeder Tag in ,change in' ist ein Tag für gelebte Demokratie. Kein Unterricht kann Praxis ersetzen, keine Erfahrung ist zu viel, wenn es gilt zu sehen, was es in der ganzen Gesellschaft gibt und braucht.“ Dies wurde durch persönliche Beiträge vieler am Projekt beteiligter Personen verdeutlicht. So berichteten der damalige Bildungsreferent Sieghard Schramm und der Geschäftsführer des Freiwilligen-Zentrums Augsburg, Wolfgang Krell, sowie der Geschäftsführer des Stadtjugendrings Augsburg, Helmut Jesske, humorvoll und mit Anekdoten von der Entstehung des Projektes.

Auch aus den Grußworten von SPD-Bundestagsabgeordneter Ulrike Bahr, den Landtagsabgeordneten Simone Strohmayr ( SPD) und Andreas Jäckel (CSU) sowie Stadträtin Melanie Melitta Hippke (Grüne) ging hervor, welchen Stellenwert freiwilliges Engagement in der Gesellschaft besitzt und wie wertvoll und wichtig Projekte wie „change in“ sind. Im Laufe des Nachmittags diskutierten in Expertenrunden Schulansprechpartnerinnen, Vertreterinnen der Einsatzstellen, Mentoren und Mentorinnen sowie Schülerinnen über Lernerfahrungen, die sie durch „change in“ erwerben konnten. Ob es nun ein erster Einblick in das Berufsleben war, eine erste Engagementerfahrung oder die Erkenntnis, dass vierzehnjährige Achtklässler und Achtklässlerinnen einen wertvollen Beitrag zur Gesellschaft leisten.

Des Weiteren hatte der neue change in-Imagefilm, der von der Medienstelle Augsburg produziert und von der Lantz- Dyckmans-Stiftung finanziert wurde, Premiere. In einer Präsentation wurden die Highlights aus 20 Jahren „change in“ präsentiert, darunter die Einladung 2006 in den Deutschen Bundestag sowie die Nominierung für den Carl-Bertelsmann-Preis 2007. Abgerundet wurde der Nachmittag durch einen Vortrag der beiden ehemaligen change in–Schülerinnen Leonie und Zoe Prillwitz zu ihren Nachhaltigkeitsprojekten mit dem Thema „Mikroplastik“, dem Zauberer Tobias Hagen sowie der Band „Raoul and the Band“. (AZ)