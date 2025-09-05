2000 Euro Schaden: Unbekannter fährt abgestellten Toyota an und haut ab

Zwischen Mittwoch, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 15.15 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter in der Oytalstraße einen blauen Toyota Yaris angefahren, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Laut Polizei entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser liegt bei rund 2000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0821/3232310 um Hinweise. (klijo)

