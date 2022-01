Augsburg

vor 32 Min.

2000 oder 4000: Wie viele Menschen nahmen an den Corona-"Spaziergängen" teil?

Plus Die Angaben über das Ausmaß jüngster Corona-Proteste in Augsburg gehen weit auseinander. Was dahintersteckt – und warum OB Weber dazu aufruft, "einen Gang zurückzuschalten".

Die Demos am Samstag und am Montag in der Augsburger Innenstadt, die sich gegen die Corona-Maßnahmen richteten, hatten großen Zulauf. Etwa 2800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren es nach Polizeiangaben am Samstag, gut 2000 am Montag. Einige Demonstrantinnen und Demonstranten hatten allerdings den Eindruck, dass es jeweils deutlich mehr waren, wie sie teils in den sozialen Medien im Internet kundtaten. Und auch ein Stadtrat, der die Demoteilnehmer am Montag mehrfach eigenhändig gezählt hat, kommt auf eine andere, deutlich höhere Zahl. Was ist der Hintergrund?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen