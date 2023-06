Augsburg

2021 geschlossener Schmuckladen ist immer noch nicht ausgezogen

Plus Vor eineinhalb Jahren hat Karin Bauer nach fast 20 Jahren ihren Schmuckladen aufgegeben. Ausgezogen ist das Geschäft aber nicht. Man kann noch immer einkaufen.

Ende 2021 hat Karin Bauer nach fast 20 Jahren ihren Schmuckladen in der Maximilianstraße geschlossen. Doch ausgezogen ist das Geschäft noch nicht. Noch immer stehen Schmuckstücke in der Auslage, im Schaufenster hängt ein Zettel mit dem Hinweis, dass es zwar keine regelmäßigen Öffnungszeiten mehr gebe, sondern nach wie vor der Räumungsverkauf laufe. Bei Interesse an Ringen, Ketten oder Armbändern könne man sich telefonisch oder per E-Mail melden. Ein eher ungewöhnlicher Fall, der bei Passanten immer wieder für Verwunderung sorgt. Inhaberin Karin Bauer erklärt nun, warum die Lage so ist.

Ein privater Schicksalsschlag hat das Leben von Karin Bauer 2018 verändert. 2021 fasste sie daher den Schluss, beruflich kürzerzutreten und die Familie in den Mittelpunkt zu stellen. Sie gab den Laden in der Maximilianstraße zum Ende des Jahres auf und suchte nach einem Nachfolger. Dieser sollte das Konzept des Ladens samt Kunden und Lieferantenbeziehungen übernehmen. Tatsächlich, erzählt Karin Bauer, habe sie einen solchen schon bald gefunden, doch kurz vor Übergabe sprang der Interessent ab. Sie suchte also weiter, führte schließlich mit einem weiteren potenziellen Nachfolger Gespräche. Doch aus diesmal kam es kurz vor Übergabe noch zu einem Rückzieher. "Das war ein Schock für mich", sagt Bauer. Sie dachte nun mit der Sache abschließen zu können, hatte bereits alle Werbemaßnahmen eingestellt und dann das. "Nun geht alles wieder von vorne los."

