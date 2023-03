21-Jähriger ist in Inningen ohne Führerschein unterwegs

In der Nacht auf Freitag kontrolliert die Polizei im Augsburger Stadtteil Inningen einen 21-Jährigen ohne Führerschein. Auch dem Beifahrer drohen Konsequenzen.

Im Augsburger Stadtteil Inningen hat die Polizei in der Nacht auf Freitag einen 21-Jährigen erwischt, der ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Wie es in einer Mitteilung heißt, kontrollierte eine Streife den Mann gegen 2.10 Uhr in der Heumahdstraße. Dabei stellte sich heraus, dass ihm die Fahrerlaubnis entzogen worden war - und dass nicht er, sondern der Beifahrer Halter des Fahrzeugs war. Auch der Beifahrer muss deshalb nun mit einer Anzeige rechnen.

Dem 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeughalter fuhr schließlich weiter. Gegen den 21-Jährigen wird laut Polizei nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (kmax)