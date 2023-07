21-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein Autofahrer versucht in Augsburg, der Polizei zu entkommen. Er flieht aus der Innenstadt nach Oberhausen, ehe er gestoppt wird. Die Ermittler stellen das Auto sicher.

Ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer hat sich am Montag mit der Polizei eine Verfolgungsjagd durch die Innenstadt und Oberhausen geliefert. Den Angaben der Polizei zufolge fuhr der Mann dabei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Gegen 21 Uhr war der 21-Jährige demnach Beamten einer Polizeistreife aufgefallen, als er in falscher Fahrtrichtung in der Theaterstraße unterwegs war, einer Einbahnstraße. Die Polizei wollte ihn daher im Bereich der Wertachstraße kontrollieren. "Trotz des Anhaltesignals beschleunigte der 21-Jährige und bog in die kurze Wertachstraße ein", heißt es weiter.

Im Bereich der Langenmantelstraße sei der Mann über eine rote Ampel an wartenden Autos vorbeigerast, ohne auf andere Verkehrsteilnehmer zu achten. Der Weg des 21-Jährigen führte ihn weiter in die Äußere Uferstraße und anschließend in die Felberstraße. "Hier hielt er an, sprang er aus dem Auto und rannte in den Hof eines Anwohners", so die Polizei. Dort wurde er schließlich von den Beamten gestoppt. Im Besitz einer Fahrerlaubnis sei der 21-Jährige nicht gewesen. "Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg das Fahrzeug sicher", heißt es. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Polizei bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst behindert oder gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden. (jaka)