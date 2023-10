Augsburg

21-Jähriger schüttelt Kinder und wirft mit einer Flasche

Grundlos ging am Samstag ein junger Mann in der Hermanstraße andere Passanten an. Die Polizei sucht nun nach Betroffenen.

Ein 21-Jähriger fiel am Samstag, gegen 16.30 Uhr, im Bereich der Hermanstraße auf, da er wahllos Passanten anging. Laut Polizeibericht warf er entlang der Hermanstraße grundlos Gegenstände um sich und schrie vorbeigehende Passanten an. Teilweise sei er Passanten auch körperlich angegangen. Als er eine Mutter mit ihren sieben Kindern sah, sei er auf sie zugangen und habe einige ihrer Kinder geschüttelt. Einem Paar warf er eine Glasflasche hinterher. Bei einer anschließenden Kontrolle zeigte sich der 21-Jährige sehr aggressiv und beleidigte die Beamten. Er wurde schließlich in ein Krankenhaus gebracht, da er sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Das betroffene Pärchen sowie die Mutter mit ihren Kindern werden gebeten, sich unter Telefon 0821/323-2110 mit der Polizeiinspektion Augsburg Mitte in Verbindung zu setzen. (ziss)

