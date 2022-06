21-Jähriger wird bei Drogenfahrt erwischt - und dankt der Polizei

Im Augsburger Stadtteil Oberhausen hält die Polizei einen 21-jährigen Autofahrer unter Drogeneinfluss an. Nach seiner Entlassung reagiert der Mann außergewöhnlich.

Ungewöhnlich hat ein Mann reagiert, dessen Drogenfahrt am Dienstagabend ein Ende gesetzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, hielten Beamte um 21.50 Uhr in der Ulmer Straße einen 21-jährigen Autofahrer an. Dabei habe dieser "drogentypische Ausfallerscheinungen" gezeigt und nach Marihuana gerochen. Der Mann gab zu, eine geringe Menge Marihuana konsumiert und bei sich zu haben. Die Beamten stellten daraufhin das Betäubungsmittel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Mann dankt Polizei nach Drogenfahrt durch Augsburg

Kurz nachdem der Mann entlassen worden war, erreichte die Polizeidienststelle laut Mitteilung eine E-Mail. "Darin bedankte er sich bei den Beamten - trotz seines Fehlverhaltens - für den professionellen und höflichen Umgang mit ihm", heißt es. "Er gelobte weiterhin der Polizei künftig keinen Ärger mehr zu bereiten." Doch all das half nichts: Den Mann erwartet eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz und wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss. (kmax)