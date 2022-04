Augsburg

22 Autos in Hochzoll demoliert: Anwohner dachten, der Lärm kommt vom Sturm

Das ist eines der betroffenen Autos. Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag in drei Straßen in Augsburg-Hochzoll an 22 Autos Scheiben eingeschlagen.

Plus In drei Straßen in Augsburg-Hochzoll wurden an mehreren Autos Scheiben eingeschlagen. Anwohner sind entsetzt. Was die Augsburger Polizei dazu sagt.

Von Ina Marks

Die Familie von Gabi Heisinger traf es gleich dreimal. Am Renault der 61-jährigen Augsburgerin hatten der oder die Täter mit Wucht die Frontscheibe eingeschlagen, am Dienstfahrzeug ihres Sohnes und am Auto seiner Freundin zogen sich ebenfalls viele Risse durch die Scheiben. Die Heisingers befinden sich in trauriger Gesellschaft. Wie berichtet, wurden in der Nacht auf Dienstag in drei Straßen eines alteingesessenen Wohnviertels im Augsburger Stadtteil Hochzoll insgesamt 22 Autos demoliert. Anwohnende sind entsetzt. Selbst die Polizei sagt, man habe noch nicht erlebt, dass so viele Fahrzeuge beschädigt werden.

