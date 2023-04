22-Jähriger bedroht nicht nur Tankstellen-Mitarbeiter mit Messer

Ein junger Mann soll in Augsburgs Innenstadt zwei Menschen mit einem Messer bedroht haben. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.

Seit Freitagabend sitzt ein 22 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Er soll in Augsburg zwei Menschen mit einem Messer bedroht haben. Der erste Vorfall spielte sich in der Tankstelle am Leonhardsberg ab. Wie die Polizei berichtet, beobachtete ein Mitarbeiter der Tankstelle am Freitag gegen 22 Uhr den jungen Mann, wie er, ohne zu bezahlen, die Tankstelle mit zwei Kaltgetränken verließ. Er folgte dem Mann und sprach ihn auf den Diebstahl an.

22-Jähriger bedroht in Augsburg einen Tankstellen-Mitarbeiter mit einem Messer

Daraufhin bedrohte der 22-Jährige nach Angaben der Polizei den Angestellten mit einem Messer und flüchtete. Gegen 23.15 Uhr sprach der Tatverdächtige dann eine Personengruppe in der Katharinengasse zwischen Königsplatz und Maximilianstraße an und bot Betäubungsmittel zum Verkauf an. Die Gruppe lehnte ab, daraufhin ging der junge Mann zunächst in unbekannte Richtung weiter. Ein 18-Jähriger aus der Gruppe traf wenig später in der Wallstraße auf den 22-Jährigen.

Dieser soll den 18-Jährigen mit dem Messer bedroht und ihn zur Herausgabe von Geld aufgefordert haben. Er scheiterte und flüchtete. Die Gruppe verständigte umgehend die Polizei, die den Mann wenig später auf dem Tankstellengelände antraf und festnahm. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 22-Jährige dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der daraufhin Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte. Der Mann sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt. (ina)