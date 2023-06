22-Jähriger schläft Rausch in der Arrestzelle aus

Mit 2,5 Promille war ein Fahrradfahrer in Göggingen unterwegs. Die Polizei nahm ihn in Schutzgewahrsam.

Bei der Polizei ging am Dienstag gegen 5.30 Uhr eine Mitteilung über einen betrunkenen Fahrradfahrer in Göggingen ein, der die gesamte Fahrbahnbreite befährt und mehrere rote Ampeln missachtet haben soll. Vor Ort traf die Streife den 22-Jährigen im Grünstreifen neben seinem Fahrrad liegend an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Da der Mann orientierungslos war, nahmen ihn die Beamten in Schutzgewahrsam und er konnte im Polizeiarrest ausschlafen. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 22-Jährigen. (ziss)