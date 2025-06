22-Jähriger schlägert sich in Disco – Polizisten müssen ihn fesseln

Donnerstagnacht gegen 3.15 Uhr hat es in einem Nachtclub in der Riedingerstraße eine größere Schlägerei gegeben. Laut Polizei kam es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten in der Disco. Mitarbeiter verständigten daraufhin die Polizei. Beim Eintreffen der Polizisten zeigte sich ein 22-Jähriger aggressiv und ging auf einen anderen Mann sowie einen Mitarbeiter des Nachtclubs los. Die Beamten fesselten den 22-Jährigen schließlich. Dabei leistete er Widerstand. Bei dem Vorfall wurde ein Mitarbeiter des Nachtclubs leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 22-Jährigen. (klijo)

