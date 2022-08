22-Jähriger tritt mit Fuß auf Fahrgast ein – Opfer wird gesucht

Die brutale Attacke spielte sich bereits am vergangenen Samstag im Augsburger Hauptbahnhof ab. Die verletzte Person ging danach weiter.

Brutale Attacke am Augsburger Hauptbahnhof: Ein 22-jähriger Mann trat nach Angaben der Polizei mit seinen Füßen auf einen Mann ein, der bereits am Boden lag. Das Opfer entfernte sich danach. Die Bundespolizei sucht jetzt diesen Mann.

Der Fall spielte sich bereits am vergangenen Samstag in Augsburg ab. Die zuständige Bundespolizei wandte sich allerdings erst am Freitag an die Öffentlichkeit. Wie es heißt, sei das spätere Opfer zuvor beim Aussteigen aus dem Zug gestolpert und zu Boden gestürzt.

Die Tat passierte vergangenen Samstag gegen 23.50 Uhr in Augsburg

Das Ganze passierte gegen 23.50 Uhr. Der Mann, der stürzte, war auf Gleis 3 aus dem Regionalzug ausgestiegen. Reisende kamen ihm laut Bundespolizei zu Hilfe. Dadurch war der Türausstieg kurzzeitig blockiert. Dies muss dem 22-Jährigen offenbar missfallen haben. Er pöbelte die Helfer an, beleidigte sie und trat den am Boden Liegenden mit den Füßen.

Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den jungen Mann wegen Körperverletzung und Beleidigung. Sie hofft auf weitere Zeugenhinweise und in erster Linie auf den gestürzten Mann. Hinweise an das Bundespolizeirevier Augsburg unter der Telefonnummer 0821/343560.