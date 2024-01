23-Jähriger ist mit gefälschtem Führerschein in Lechhausen unterwegs

Die Polizei kontrolliert einen 23-jährigen Autofahrer in Augsburg-Lechhausen. Er zeigt dabei einen gefälschten Führerschein. Und nicht nur das.

In Augsburg-Lechhausen hat die Polizei einen 23-Jährigen erwischt, der ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Wie es in einer Mitteilung heißt, kontrollierte ihn eine Streife am vergangenen Sonntag gegen 12.30 Uhr in der Derchinger Straße. Dabei zeigte der Mann laut Polizei einen "totalgefälschten" ausländischen Führerschein. Einen gültigen Führerschein habe er nach aktuellem Ermittlungsstand nicht gehabt.

Polizei: Autofahrer fährt in Augsburg-Lechhausen ohne Führerschein

Die Einsatzkräfte unterbanden daraufhin, dass der 23-Jährige weiterfahren konnte. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen eines Verdachts der Urkundenfälschung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (kmax)