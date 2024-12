23-Jähriger wirft Smartphone und Bierflasche auf Gruppe am Königsplatz

Ein 23-Jähriger hat am Donnerstag eine Gruppe am Augsburger Königsplatz attackiert. Wie die Polizei mitteilt, sprach er gegen 20 Uhr zunächst eine ihm offenbar unbekannte 16-jährige an, die mit anderen Personen über den Platz lief. Als sie nicht reagierte, wurde der Mann aggressiv. Er warf sein Mobiltelefon und eine Bierflasche nach der 16-Jährigen, traf sie aber nicht. Anschließend verfolgte er die Gruppe und beleidigte sie, zudem soll er mit einem Messer gedroht haben.

Mann attackiert Gruppe auf dem Augsburger Königsplatz mit Flasche und Mobiltelefon

Die 16-Jährige und ihre Begleiter verständigten den Notruf, eine Polizeistreife nahm den 23-Jährigen daraufhin fest. Zudem sicherten die Beamten die Aufnahmen der Kameraaufzeichnungen am Königsplatz. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung, Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen den 23-Jährigen. (kmax)