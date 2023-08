25-Jähriger fuchtelt an Tankstelle mit Messer herum – Polizei rückt an

Der Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Augsburger Innenstadt fällt auf, wie ein Mann mit einem Messer hantiert, und ruft die Polizei. Der Mann landet im Arrest.

An einer Tankstelle in der Augsburger Innenstadt hat ein 25-Jähriger in der Nacht auf Donnerstag mit einem Messer herumgefuchtelt. Wie die Polizei mitteilt, fiel der Mann einer Mitarbeiterin der Tankstelle in der Holzbachstraße um kurz nach Mitternacht auf. Er habe sich "relativ ruhig verhalten", dennoch rief die Frau die Polizei.

Eine Streife rückte an. Die Beamten stellten fest, dass der Mann offenbar deutlich betrunken war. Sie stellten das Messer sicher und brachten den Mann in Polizeiarrest. Nun laufen Ermittlungen gegen ihn wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. (kmax)