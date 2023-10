26-Jähriger von Unbekannten in der Maximilianstraße geschlagen

Zeugen gehen dazwischen, als sie eine Auseinandersetzung in der Augsburger Maximilianstraße bemerken. Die Polizei sucht nun nach vier jungen Männern.

In der Maximilianstraße haben in der Nacht auf Sonntag laut Polizei vier unbekannte Männer einen 26-Jährigen so geschlagen, dass er zu Boden stürzte. Der Vorfall ereignete sich gegen 2.30 Uhr. Die Täter flüchteten, als Zeugen einschritten. Der 26-Jährige und ein Zeuge wurden leicht verletzt. Die Verdächtigen sind um die 25 Jahre alt und sprachen russisch. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Ein weiterer Vorfall im Nachtleben: Am Samstagabend randalierten zwei bislang unbekannte Männer vor einer Bar in der Sieglindenstraße. Gegen 23.50 Uhr beschädigten die beiden einen Glastisch und weitere Gegenstände, so die Polizei. Außerdem beleidigte einer der beiden laut Ermittlungen eine Mitarbeiterin der Bar und entblößte sich dabei offenbar. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten zu Fuß in Richtung Bahnhofsunterführung. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0821/323-2110. (skro)