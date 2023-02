27.500 Besucher wollten die Premiere der Dreifach-Messe erleben

Plus Frühjahrsausstellung, Immobilientage und die E-Automesse Volt wurden in Augsburg erstmals als Paket angeboten. Besucher der afa sind allerdings enttäuscht.

Am Sonntagabend ist die Premiere der Dreifach-Messe im Augsburger Messezentrum zu Ende gegangen. Zur Augsburger Frühjahrsausstellung (afa), die erstmals mit den Immobilientagen und der E-Auto-Messe Volt kombiniert war, kamen an den drei Veranstaltungstagen insgesamt 27.500 Besucher. Das Ticket galt für alle drei Messen. Mit der Resonanz zeigten sich die Veranstalter zufrieden, die Erwartungen seien sogar übertroffen worden. Enttäuscht waren jedoch viele treue Gäste der afa: Die Verbraucherschau war gegenüber früheren Jahren deutlich im Angebot reduziert worden. Wer sich speziell für die afa interessierte, war lediglich auf zwei Hallen beschränkt, wobei eine davon nicht einmal komplett belegt war.