28-Jähriger ohne Fahrerlaubnis kontrolliert - zwei Anzeigen sind die Folge

Nach einer Polizeikontrolle erwarten einen Mann zwei Anzeigen. Nachdem der Fahrer eines BMW keinen Führerschein vorzeigen konnte, ermittelt die Polizei wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.

Einen BMW-Fahrer erwarten Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung. Am Sonntag kontrollierten Polizeibeamte den 28-Jährigen in der Blücherstraße. Er konnte keinen Führerschein vorzeigen und gab an, diesen zu Hause vergessen zu haben.

Nachdem die Beamten ihn aufgefordert hatten, die Fahrerlaubnis zu holen, revidierte er die Aussage und zeigte ein Foto seines Führerscheins auf seinem Handy, den er angeblich in seinem Arbeitsauto in Slowenien vergessen hatte.

Recherchen hätten ergeben, dass der Mann keinen slowenischen Führerschein besitzt, so die Polizei. Es besteht der Verdacht einer Totalfälschung. Die Beamten untersagtem dem Mann die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. (pwi)