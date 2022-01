2800 Corona-Demonstranten ziehen durch die Innenstadt

Auf einer rund sieben Kilometer langen Strecke sind am Samstagabend Menschen vom Plärrer durch die City gelaufen. Sie wandten sich vor allem gegen eine mögliche Corona-Impfpflicht.

In einem einen Kilometer langen Demonstrationszug sind am Samstagabend rund 2800 Menschen durch die Augsburger Innenstadt gezogen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wandten sich vor allem gegen eine Corona-Impfpflicht, die demnächst beschlossen werden könnte. Auf Plakaten und in Sprechchören plädierten sie für eine freie Impfentscheidung.

Die Strecke, die der Zug vom Plärrer aus nahm, war rund sieben Kilometern lang und führte unter anderem durch die Bahnhofstraße, die Karlstraße über den Rathausplatz zum Ulrichsplatz und über den Milchberg zur City-Galerie und von dort über den Oberen Graben und den Leonhardsberg auf gleichem Weg zurück zum Plärrer. Auf der gesamten Strecke wurden die Demonstrierenden von einem großen Polizeiaufgebot begleitet.

Durch die Demonstranten kam stellenweise der Verkehr zum Erliegen

Stellenweise kam durch die Demo der abendliche Verkehr zum Erliegen, bis sich der lange Zug durch die Straßen bewegt hatte. Die Polizei hatte alle Hände voll zu tun, Straßen zu sperren und den Zug sicher durch die Stadt zu geleiten.

Nach Auskunft der Polizei lief die Veranstaltung friedlich ab. "Alle haben sich an die Auflagen gehalten, es gab keine Pöbeleien oder andere Probleme", sagt Polizeisprecher Siegfried Hartmann. Auch die Stadt ist mit dem Ablauf des Protestzuges zufrieden. "Es hat unseres Wissens nach keine wilden Spaziergänge am Rande der Veranstaltung gegeben", sagt Ordnungsreferent Frank Pintsch nach dem Ende der angemeldeten Demonstration. Der friedliche Protest habe sich auf dem Boden des Grundgesetzes bewegt und sei so in einer Demokratie legitim.