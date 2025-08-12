29-Jähriger beschmierte mehrere Objekte in Innenstadt – Schaden liegt bei 10.000 Euro

Die Augsburger Polizei hat einen 29-Jährigen erwischt, der zuletzt mehrere Objekte in Augsburg mit Farbe beschädigt haben soll. Wie die Polizei mitteilt, beschmierte der 29-Jährige am vergangenen Donnerstag gegen 0 Uhr eine Eisbox vor einer Tankstelle am Leonhardsberg. Ein Mitarbeiter der Tankstelle rief die Polizei. Vor Ort trafen die Polizisten den 29-Jährigen an und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss der der polizeilichen Maßnahmen wurde der 29-Jährige zunächst entlassen. Bei weiteren Ermittlungen stellte die Arbeitsgruppe Graffiti anhand des verwendeten Schriftzuges einen Tatzusammenhang mit mehreren vorangegangenen Taten in Augsburg her. Demnach beschädigte der 29-Jährige im Zeitraum von Samstag, 2. August, bis Montag, 4. August, mehrere Gegenstände in der Altstadt. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Da der 29-Jährige nicht aus Deutschland kommt, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 3.000 Euro hinterlegen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den Tatverdächtigen. (klijo)

