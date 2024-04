29-Jähriger fährt schwer alkoholisiert gegen Straßenlaterne

Ein Mann ist mit knapp zwei Promille auf der Amagasaki-Allee unterwegs, als es zum Unfall kommt. Die Polizei sucht noch nach Zeugen.

Ein 29-Jähriger ist am Freitagabend auf der Amagasaki-Allee schwer alkoholisiert gegen eine Straßenlaterne gefahren. Laut der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 20.30 Uhr. Der 29-Jährige war mit seinem grauen Porsche stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe der Lechbrücke verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen eine Straßenlaterne. Die Laterne wurde dabei stark beschädigt und fiel auf die Fahrbahn. Der 29-Jährige fuhr trotzdem weiter. Nach einer Fahndung konnten die Einsatzkräfte den Mann finden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Am Fahrzeug des 29-Jährigen entstand ein erheblicher Schaden, der Schaden an der Straßenlaterne wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen mit Hinweisen zum Unfallgeschehen unter der 0821/3232310 um Mithilfe. (klijo)