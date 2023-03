29-Jähriger schlägt an Polizeiauto Außenspiegel ab

Ein junger Mann hat in Augsburg ein geparktes Polizeifahrzeug beschädigt. Allerdings wurde er dabei beobachtet.

Polizisten haben am Montag gegen 10.30 Uhr ihr Streifenfahrzeug wegen einer Anzeigenaufnahme in der Grafstraße in der Augsburger Innenstadt geparkt. Ein 29-Jähriger nutzte laut Polizei die Gelegenheit und schlug mit der Hand einen Außenspiegel des Autos weg.

Ein Passant hatte ihn jedoch dabei beobachtet, er informierte die Beamten. Es entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. (ina)