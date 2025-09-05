29-Jähriger wehrt sich gegen Polizeikontrolle und flieht

Am Mittwoch gegen 12.30 Uhr hat sich ein 29-Jähriger heftig gegen eine Polizeikontrolle gewehrt und ist anschließend geflohen. Wie die Polizei mitteilt, ging zuvor ein Hinweis bei ihr über einen Mann ein, der vor Ort Betäubungsmittel konsumiert haben soll. Die Beamten trafen den 29-Jährigen vor Ort an und kontrollierten ihn. Als dieser durchsucht werden sollte, leistete er Widerstand und versuchte zu flüchten. Die Polizisten stoppten den Mann. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden sie Betäubungsmittel bei dem 29-Jährigen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 29-Jährige am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Besitz von Betäubungsmitteln und setzte diesen in Vollzug. Der 29-Jährige befindet sich nun in der JVA. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Widerstands. (klijo)