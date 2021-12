Augsburg

2G-Regel im Außenbereich: Gastronom Spielberger reagiert mit "neuem Konzept"

An Besuchern mangelte es bei der Veranstaltung mit "neuem Konzept" am Freitagabend nicht.

Plus Seit Kurzem gilt in Augsburgs Außengastronomie 2G. Bernhard Spielberger, Betreiber des Restaurants Palladio, versucht nun ein neues Konzept, um ohne G-Regeln auszukommen.

Am Freitagnachmittag herrschte wieder reges Treiben rund um das Augsburger Restaurant Palladio - es waren die Vorbereitungen für das nächste Kapitel im Hin und Her zwischen Betreiber Bernhard Spielberger und den Behörden. Erst am vergangenen Wochenende veranstaltete der Gastronom auf der Außenterrasse seines Restaurants in Kriegshaber ein Glühweinfest, zu dem ausdrücklich sowohl Geimpfte als auch Ungeimpfte eingeladen waren. Eine Maskenpflicht galt nicht, Hunderte Gäste kamen. Wohl vor allem als Reaktion darauf führte die Stadt Augsburg eine 2G-Regelung in der Außengastronomie ein. Spielberger schlägt nun einen Weg ein, der erneut für Diskussionen sorgen dürfte.

