30.000 Euro Schaden: Wie es nach dem Feuer an der Uni Augsburg weitergeht

Ein Brand hat am Montagvormittag an der Wirtschafts-Fakultät der Universität Augsburg hohen Schaden angerichtet. Die Feuerwehr war im Einsatz und verhinderte Schlimmeres.

Die Kriminalpolizei Augsburg nimmt nach dem Brand an der Augsburger Uni am Montag Ermittlungen auf. Was am Brandort lagerte – und was die Uni nun plant.

Nach dem Brand an der Augsburger Universität ist die genaue Ursache noch unklar. Die Kriminalpolizei Augsburg habe die Ermittlungen dazu übernommen, teilte das Polizeipräsidium Schwaben-Nord am Dienstagvormittag auf Anfrage mit. Dies sei bei solchen Fällen üblich. Unterdessen sind neue Details zu dem Vorfall bekannt geworden, der am Montagvormittag etliche Einsatzkräfte beschäftigt hatte. Wie Feuerwehr und Polizei übereinstimmend berichten, erreichten sie die ersten Meldungen über einen Brand um etwa 10.20 Uhr. Es stellte sich heraus, dass das Feuer in einem etwa 40 Quadratmeter großen Lagerraum ausgebrochen war, der – entgegen erster anderslautender Informationen – in der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät liegt. Dort befanden sich nach Auskunft der Universität vorwiegend Hygieneartikel wie Papierhandtücher oder Toilettenpapier. Allerdings lagerten laut Feuerwehr in einem Nebenraum Druckgasflaschen, bei denen aufgrund der "enormen Hitzeentwicklung" bereits Schmelzsicherungen ausgelöst worden waren. Einsatzkräfte konnten die Druckbehälter jedoch rechtzeitig ins Freie bringen und den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Feuerwehr ist am Montag zu einem Brand in der Universität Augsburg ausgerückt. Nach dem Einsatz zeigt sich das Ausmaß der Zerstörung, der Schaden ist laut Polizei hoch. Foto: Berufsfeuerwehr Augsburg Feuerwehr löscht Brand an der Augsburger Uni, Kriminalpolizei ermittelt Trotzdem hinterließen die Flammen weitreichende Spuren. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden bei rund 30.000 Euro, wie das Polizeipräsidium mitteilt. Zudem habe sich eine Person beim "Weglaufen vom Brandort" leicht verletzt. Dabei handelt es sich nach Uni-Angaben um einer Mitarbeiterin, die Verletzungen habe sie sich "bei den Alarmierungs- und Unterstützungsarbeiten für die Feuerwehr" zugezogen. Durch das Feuer selbst kam demnach niemand zu Schaden. Die Auswirkungen auf den Forschungs- und Lehrbetrieb an der Universität sind nach Auskunft eines Sprechers von Dienstagnachmittag "vermutlich nur gering". Angrenzende Räume könnten nach Reinigung des Foyers und gründlicher Lüftung "voraussichtlich schnell wieder freigegeben werden". Dies sei auch der Feuerwehr "für die schnelle, effektive und vor allem gebäudeschonende Arbeitsweise zu verdanken. Es sind keine zusätzlichen Schäden durch das Löschwasser oder Ähnliches entstanden." Dass größerer Schaden verhindert werden konnte, habe auch daran gelegen, dass die notwendigen Rauchschutztüren konsequent geschlossen geblieben seien. Dadurch seien angrenzende Räume nur minimal von Rauch betroffen gewesen. Nach dem Einsatz musste das Gebäude entlüftet werden. Foto: Uni Augsburg Hoher Schaden: Lagerraum wird möglicherweise abgerissen Auch zur Frage, wie es nach dem Brand nun weitergeht, äußerte sich die Uni. Zunächst werde das Gebäude statisch überprüft, erklärte der Sprecher, anschließend müsse ein Sanierungskonzept mit Gutachtern erstellt werden. Die Reinigung im Gebäude habe bereits begonnen, nach der Freigabe durch die Kripo könne man auch den Brandschutt räumen. Ob der betroffene Lagerraum komplett abgerissen, teils erhalten oder neu aufgebaut wird, ist demnach noch offen.

