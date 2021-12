30 gute Vorsätze: Wie man Augsburg ein Stück besser machen kann

Augsburger Geografie-Studenten haben auf Instagram ein Angebot für alle, die Augsburg ein Stück besser machen wollen. Die "30-Tage-Aux Challenge" startet am 2. Januar. Wer durchhält, kann gewinnen.

Weniger Fleisch essen, weniger Autofahren, weniger faul auf dem Sofa liegen. Mit den guten Vorsätzen im Neuen Jahr läuft das in der Regel so: Häufig sind sie mit Verzicht verbunden und nach einer Woche wieder vergessen. Augsburger Geografie-Studierende machen nun ein Angebot auf Instagram, bei dem man sich jeden Tag etwas Neues vornehmen und nebenbei ein bisschen die Welt verbessern kann. Und das einen Monat lang. "Wir haben einen guten Plan entwickelt", verspricht Jaqueline Schmid, eine der Organisatorinnen und Organisatoren der "30-Tage-Aux Challenge".





Die Aktion zum Mitmachen läuft am Lehrstuhl für Humangeografie unter Leitung von Sophie Grunenberg. Hintergrund sind die Augsburger Zukunftsleitlinien, die vorgeben, wie sich die Stadt in den Bereichen Kultur, Soziales, Ökonomie und Ökologie umweltschonend und nachhaltig entwickeln soll. Die Studierenden gehen davon aus, dass die Leitlinien zwar bekannt sind, aber nicht alle Bürger damit etwas anfangen können. Um das zu ändern, haben sie sich die Challenge „30-Tage-Aux“ ausgedacht, die am 2. Januar startet. "Jeder kann mitmachen und beweisen, wie alltäglich die Umsetzung nachhaltiger Lebensweisen ist", sagt Jaqueline Schmid. Es gebe viele Möglichkeiten und auch viel zu entdecken.

Täglich wechselnde Liste mit Vorschlägen und Infos

Auf der täglich wechselnden "To-Do-Liste" für Teilnehmer steht zum Beispiel ein Besuch in einem der Augsburger Sozialkaufhäuser. Dort kann man von Kleidung bis zu Möbeln vieles abgeben, was man selber nicht mehr braucht, was aber zum Wegwerfen zu schade ist. Leute mit wenig Geld oder Spaß an Second-Hand-Einkäufen profitieren wiederum von den günstigen Preisen im Sozialkaufhaus.

Ein guter Vorsatz kann aus Sicht der Studierenden auch eine gezielte Tour mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchs Stadtgebiet sein, um autofreie Möglichkeiten der Mobilität zu testen. Andere Anregungen sind etwa ein Winterspaziergang durch den Augsburger Stadtwald, der nicht nur eine Grüne Lunge, sondern auch ein wertvolles Naturschutzgebiet ist. Oder wie wäre es mit einem Tag, an dem man seinen eigenen Becher zum Kaffeeholen im Laden mitbringt, um Abfall zu vermeiden?

Damit man die 30 guten Vorsätze besser umsetzen kann, stellen die Studierenden auf Instagram Infos bereit und bieten eine Plattform zum Erfahrungsaustausch. Zum Abschluss der Challenge gibt es ein Quiz, bei dem man Geschenk-Gutscheine gewinnen kann.

Wie man mitmachen kann

Jaqueline Schmid meint, Mitmachen lohnt sich. "Ich habe bei der Vorbereitung der Aktion selber noch einiges mehr über interessante Augsburger Angebote erfahren." Sie ist auch fest davon überzeugt, dass für die Zukunft der Stadt das Miteinander der Menschen und die gegenseitige Wertschätzung eine wichtige Rolle spielen werden. Jeder könne durch die Aktion dazu beitragen.

Interessierte können sich auf dem Instagram-Account: @30.tage.aux oder auch direkt mit den Studierenden Kontakt aufnehmen, um mitzumachen, unter: 30.tage.aux@gmail.com.