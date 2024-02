Augsburg

14:23 Uhr

30-Jähriger randaliert in Mehrfamilienhaus und beißt Polizisten

Die Polizei hat am Dienstagabend einen Randalierer in der Langenmantelstraße in Gewahrsam genommen.

Ein 30-jähriger Mann greift am Dienstagabend Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Langenmantelstraße in Augsburg an. Die Polizei muss eingreifen.

Ein 30-Jähriger hat am Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Langenmantelstraße randaliert und dabei mehrere Personen verletzt. Nach Angaben der Polizei schlug der Mann um etwa 21.00 Uhr gegen eine Wohnungstür. Als die Bewohner die Tür öffneten, stürmte der 30-Jährige in die Wohnung und griff sie an. Dabei verletzte er drei Bewohner im Alter zwischen 28 und 61 Jahren leicht. 30-jähriger Randalierer schlug wild um sich und widersetzte sich der Polizei Die Polizei traf den Mann noch im Treppenhaus an. Dort schlug er um sich und biss einen Beamten, woraufhin er gefesselt wurde. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die Einsatzkräfte nahmen den 30-Jährigen anschließend in Gewahrsam. Ihn erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (fmg)

