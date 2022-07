30 Jahre Bunter Kreis: Hilfe für Familien mit schwer kranken Kindern

Der Bunte Kreis hilft Familien mit schwer kranken oder behinderten Kindern. Die Einrichtung aus Augsburg feierte nun ihr 30-jähriges Bestehen.

Der Bunte Kreis hat am Freitagabend sein 30-jähriges Bestehen gefeiert. Die Einrichtung hilft Familien, deren Kinder schwer krank sind oder mit Behinderung geboren werden. "Der Bunte Kreis ist eine nicht mehr wegzudenkende Institution in Augsburg", sagte Oberbürgermeisterin Eva Weber und dankte dem Bunten Kreis für alles, was er geleistet hat und leistet. Auch Bezirkstagspräsident Martin Sailer, die ehemalige Sozialministerin Carolina Trautner und Barbara Stamm zählten zu den Gratulanten.

Horst Erhardt, eines der Gründungsmitglieder der Stiftung Bunter Kreis, berichtete davon, wie der Bunte Kreis anfangs eine Selbsthilfegruppe für Eltern mit schwer kranken Neugeborenen war. Damals sei die Überlegung entstanden, mehr Eltern und Familien helfen zu können. Erst hätten alle gedacht, das wird sowieso nichts, erzählt Erhardt.

30 Jahre Bunter Kreis Augsburg: Wie ein Schneepflug, der Probleme beiseite schiebt

Es sei aber schließlich doch gelungen. Die praktische Umsetzung von Illusionen, sagt er, sei das, was den Bunten Kreis ausmache. Das gehe nur, weil Leute dabei seien, die auch durchzögen, was sie sagten, seien es Unterstützer aus der Politik, Sponsoren oder die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. "Wenn dein Kind eine Behinderung hat, dann schmeißt das dein Leben über den Haufen. Du lebst nur noch von einem Tag zum nächsten", sagte Erhardt mit Verweis auf eigene Erfahrungen. Mutter Christine Lindermayr, deren zweites Kind im ersten Lebensjahr die Diagnose Epilepsie erhielt, sagte, der Bunte Kreis sei für sie und ihr Kind wie ein Schneepflug, der helfe, Probleme zur Seite zu schieben. (trf)

Lesen Sie dazu auch