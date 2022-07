Augsburg

06:30 Uhr

300 Prozent Mehrkosten für Gas: Kammer schließt Insolvenzen nicht aus

Plus Die Strom- und Gaspreise schnellen nach oben. Das trifft auch Wirtschaft und Verbraucher im Raum Augsburg. Noch mehr Sorgen bereitet aber ein drohender Gasmangel.

Von Andrea Wenzel

Die Industrie- und Handelskammer für Schwaben (IHK) und die Handwerkskammer (Hwk) rufen ihre Mitgliedsunternehmen auf, Gas, aber auch Strom einzusparen. "Die Lage ist ernst", so Nina Reitsam, Leiterin des Geschäftsfelds Industrie und Innovation bei der IHK und auch Ulrich Wagner, Hauptgeschäftsführer der Hwk, sieht das so: "Die Stimmung ist angespannt." Die Betriebe seien bereits dabei, sich auf weiter steigende Energiekosten und vor allem auch einen möglichen Mangel an Gas einzustellen, berichten die beiden. Sollte Gas tatsächlich nur noch eingeschränkt verfügbar sein und die Preise explodieren, schließt Wagner Insolvenzen nicht aus. Auch für Verbraucherinnen und Verbraucher hat das Folgen.

