31-Jährige ist mit rund zwei Promille auf E-Scooter unterwegs

Die Polizei stoppt eine 31-Jährige, die in der Augsburger Nagahama-Allee mit rund zwei Promille auf einem E-Scooter fährt. Nun drohen Konsequenzen.

In der Nagahama-Allee hat die Polizei am Samstag eine 31-Jährige gestoppt, die mit rund zwei Promille auf einem E-Scooter unterwegs war. Wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt, kontrollierte eine Streife die Frau gegen 2.30 Uhr an der Ecke Hanreiweg. Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemtest ergab einen Wert von rund zwei Promille.

Zwei Promille: Polizei Augsburg ermittelt gegen E-Scooter-Fahrerin

Die 31-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen die Frau. (kmax)