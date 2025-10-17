31-Jähriger beleidigt und schlägt Polizisten

Ein 31-Jähriger hat am Donnerstag gegen 23 Uhr in Hochzoll zwei Polizisten leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierte zunächst eine Streife den Mann türkischer Staatsangehörigkeit. Während der Verkehrskontrolle berührte ein Polizist offenbar das Auto des Mannes. Das verärgerte ihn derart, dass dieser aus seinem Auto ausstieg und den Beamten körperlich anging. Im weiteren Verlauf mussten die Beamten den Mann fesseln. Dabei leistete der 31-Jährige Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte. Zwei Polizisten wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

Nach Abschluss der Polizeimaßnahmen entließen die Polizisten den Mann. Wenig später erschien er aber auf einer Polizeidienststelle, um seinen Unmut erneut mitzuteilen. Dabei ging er offenbar wieder auf die Polizisten los. Diese brachten ihn schließlich in den Arrest. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Widerstands gegen den 31-Jährigen. (klijo)