3300 Menschen nehmen an Corona-Demo durch Augsburger Innenstadt teil

Die Augsburger Innenstadt ist am Samstagnachmittag erneut Schauplatz eines Demonstrationszugs gegen Corona-Maßnahmen. Es kommen mehr Menschen als zuletzt.

3300 Menschen haben sich am späten Samstagnachmittag in Augsburg dem Demonstrationszug gegen Corona-Maßnahmen angeschlossen. Das teilte das Polizeipräsidium Schwaben-Nord auf Nachfrage mit. Am vergangenen Wochenende hatte die Polizei rund 2200 Menschen gezählt. Ausgehend von der Ladehofstraße, führte der Zug bei sonnigem Wetter durch die Innenstadt und anschließend wieder zurück.

Corona-Demo in Augsburger Innenstadt führt zu Verkehrsproblemen

Entlang der Route fanden kleinere Gegen-Demos mit rund einem Dutzend Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Nach Polizeiangaben blieb es jedoch im gesamten Verlauf friedlich. Aufgrund der Demonstration, die um 17 Uhr begann, kam es wie schon an vergangenen Wochenenden zu deutlichen Einschränkungen im Verkehr. Busse und Straßenbahnen konnten teilweise nicht verkehren, auf den Straßen entstanden Staus.