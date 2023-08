34-Jährige wird auf Heimweg nahe der Kahnfahrt wohl sexuell genötigt

Eine 34-Jährige ist am Mittwochabend in Augsburg auf dem Heimweg, als sie von einem Mann sexuell angegangen wird. Der mutmaßliche Täter sitzt bereits in Haft.

Ein 33-Jähriger hat am späten Mittwochabend mutmaßlich eine 34-jährige Frau sexuell genötigt. Wie die Polizei in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft mitteilt, war die Frau gegen 23.30 Uhr auf dem Heimweg, als sie auf Höhe Gänsbühl Ecke Riedlerstraße – also unweit der Kahnfahrt – dem Mann begegnete. Laut Polizei soll er sie im Vorbeigehen zunächst begrapscht, dann angegriffen und zu Boden gerissen haben.

Die Frau rief um Hilfe, woraufhin Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden und ihr zu Hilfe kamen. Der 33-Jährige floh, wurde aber von einem Mann und einem weiteren unbekannten Zeugen verfolgt. Eine alarmierte Streife nahm den mutmaßlichen Täter kurz darauf in der Nähe fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 33-Jährige am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 33-Jährige ist nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Sexuelle Nötigung an der Kahnfahrt in Augsburg: Kriminalpolizei ermittelt

Der Kriminalpolizei Augsburg hat Ermittlungen übernommen und sucht nun den bislang unbekannten Zeugen. Er hatte offenbar einen Hund bei sich. Zudem bittet die Kripo um Zeugenhinweise unter 0821/323-3810. Dabei gehe es unter anderem um die Fragen, wer den Vorfall beobachtet habe, wer die Hilferufe der Frau gehört habe und wer sie auf dem Heimweg gesehen habe. (kmax)