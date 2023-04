35-Jährige rastet aus und muss von der Polizei gefesselt werden

Eine Augsburgerin ist in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Vielzahl an Verstößen.

Eine 35-Jährige stieg am Dienstagnachmittag auf ein Autodach in der Oskar-von-Miller-Straße in Göggingen: Sie setzte sich gegen 14.40 Uhr auf ein Autodach und schlug mit ihren Füßen gegen die Frontscheibe. Dadurch ging diese zu Bruch und auch das Auto wurde beschädigt. Anschließend flüchtete laut Polizeibericht die Frau. Die Polizei wurde verständigt und stellte die Frau wenig später im Nahbereich ihrer Wohnanschrift fest. Die Frau zeigte sich äußerst aggressiv und war zudem stark alkoholisiert, sodass sie von den Beamten gefesselt werden musste. Wie sich weiter herausstellte, verwüstete die Frau ihre komplette Wohnung und hatte Betäubungsmittel und einen Schlagstock zuhause. Diese Gegenstände wurden sichergestellt.

Da sich die Frau offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht. Auf der Fahrt dorthin beleidigte sie die Polizeibeamten. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Waffengesetz. Außerdem muss sich die Frau wegen Sachbeschädigung und Beleidigung verantworten. (ziss)