35-Jähriger an Haltestelle von Jugendlichen angegriffen

Am Sonntag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung an der Straßenbahnhaltestelle an der Ecke Donauwörther Straße/Kaltenhoferstraße. Gegen 17 Uhr stieg ein 35-Jähriger an der Haltestelle Bärenwirt aus. Drei Jugendliche gingen den 35-Jährigen laut Polizei körperlich an, einer aus der Gruppe soll ihm ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend flüchtete die Gruppe. Der 35-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter Telefon 0821/323-2510. (skro)

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Haltestelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis