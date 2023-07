35-Jähriger bedroht auf Straße Ehepaar

Als ein Mann im Textilviertel ein Ehepaar bedrohte, wurde die Polizei gerufen.

In der Schäfflerbachstraße im Textilviertel ist ein Ehepaar am Donnerstag gegen 18 Uhr in eine kritische Situation geraten. Wie die Polizei berichtet, ging ein 35 Jahre alter Mann die Ehefrau eines 53-Jährigen unvermittelt verbal an. Der Ehemann nahm das freilich nicht hin, er sprach den aggressiven Mann auf sein Verhalten an.

Der 35-Jährige beleidigte und bedrohte den Ehemann daraufhin massiv und versuchte ihn laut Polizei mehrmals mit einer Flasche zu schlagen. Anschließend entfernte er sich. Der Ältere folgte ihm und verständigte die Polizei.

Beim Eintreffen der Beamten zeigte sich der 35-Jährige weiterhin äußerst aggressiv. Er beleidigte den 53-Jährigen erneut und versuchte wieder auf ihn loszugehen. Die Einsatzkräfte hinderten ihn daran, sie setzten dabei Pfefferspray ein. Die Beamten fesselten den Mann und nahmen ihn in Gewahrsam. Er musste die Nacht im Polizeiarrest verbringen.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 35-Jährigen. (ina)