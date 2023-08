35-Jähriger sammelte über tausend Kinderporno-Dateien

Bei einem einstigen Augsburger finden Ermittler 1420 Dateien mit kinderpornografischem Inhalt. Warum das Gericht ihn zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Ein 53 Jahre alter Mann hatte 1420 digitale Inhalte mit verbotener Kinder- und Jugendpornografie auf verschiedenen Festplatten gespeichert, als sein Fall 2021 zu einem Fall für die Polizei wurde. Jetzt verurteilte ein Jugendschöffengericht des Augsburger Amtsgerichts den Mann zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung. Das Gericht sah in einer Bewährungsauflage mehr Sinn, als den einstigen Augsburger für mehr als zwei Jahre hinter Gitter zu stecken.

Ein Mann trifft sich zum Chat im Internet mit Gleichgesinnten, früher oder später kommt die Sprache auf pornografische Dateien, Fotos oder Videos. Im vorliegenden Fall lief die Kommunikation laut Anklage über die Plattform Skype sowie über den Messenger Telegram. Nachdem der Angeklagte zunächst von (ihm persönlich nicht bekannten) Chat-Partnern verbotenes "Material" zugesandt bekommen hatte, tauschte er diese Dateien mit anderen Menschen im Netz. Und er speicherte, was er bekommen konnte.

Das Bundeskriminalamt erhielt Informationen über Augsburger

Derartiges Tun bleibt in aller Regel nicht unentdeckt, denn sämtliche Dateien hinterlassen im Internet Spuren. Und wie so oft, so informierte auch im vorliegenden Fall im Jahr 2020 eine US-amerikanische Kinderschutzorganisation das Bundeskriminalamt. Dort wird die zur anonym übermittelten IP-Adresse gehörige Person festgestellt, im vorliegenden Fall war das der Bruder des Angeklagten, auf den der Telefonanschluss angemeldet war. Auch die nächsten Schritte in solchen Ermittlungen gleichen sich immer wieder.

Die Polizei kommt zur Wohnungsdurchsuchung, bei der üblicherweise – so wie hier auch - digitale Geräte wie Computer, Laptop, Handy, externe Speicherplatten, USB-Sticks zur Auswertung mitgenommen werden. Dabei fanden die Ermittler mit Unterstützung einer externen Fachfirma besagte 1420 verbotene Dateien. Wie Staatsanwältin Elisabeth Akindele auflistete, zeigten sie Kindesmissbrauch in unterschiedlichem Ausmaß.

Der Angeklagte räumte diese Tätigkeit über seinen Verteidiger Werner Ruisinger vor Gericht ebenso ein, wie er es bereits zuvor bei der Polizei getan hatte. Laut Ruisinger habe ein Sammeltrieb seinen Mandanten erfasst, sodass er alles, was er bekommen konnte, gespeichert habe - ohne all dies im Detail anzuschauen oder über sein Tun nachzudenken.

Staatsanwältin: Mitverantwortlich, dass Kindern schlimmes Leid zugefügt werde

Ebendiese Konsumhaltung hielt die Staatsanwältin dem Angeklagten vor. Zwar habe er sich nicht selbst an Kindern vergangen. Menschen wie er, die derartige Dateien konsumierten, seien aber mitverantwortlich dafür, dass Kindern in aller Welt schlimmes Leid zugefügt werde, um solche Fotos und Filme herzustellen. Aus den Einzeldelikten bildete Akindele die Forderung nach einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten. Verteidiger Ruisinger pflichtete der Bewertung der Staatsanwältin bei, erachtete aber eine Bewährungsstrafe und eine Therapie für ausreichend.

Sein Mandant sei von Anfang an geständig und kooperativ gewesen, bereue seinen Taten und könne eine solide Prognose seiner Bewährungshelferin vorweisen. Das sah auch das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Kathrin Schmid so, das dem Mann neben der Zwei-Jahres-Bewährungsfreiheitsstrafe die Pflicht zu einer Therapie auferlegte sowie 1000 Euro Geldbuße für die Opferschutzorganisation "Weißer Ring". Zudem bekommt der Angeklagte weiterhin eine Bewährungshelferin zur Seite gestellt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

