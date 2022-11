Augsburg

vor 16 Min.

35-Jähriger verletzt Passant mit Messer schwer: War es versuchter Mord?

Plus Ein 35-Jähriger attackiert in der Karolinenstraße einen wildfremden Passanten mit einem Messer und verletzt ihn schwer. Kann der Prozess klären, was in antrieb?

Von Klaus Utzni Artikel anhören Shape

Felix M. (Name geändert) ist eine auffallende Erscheinung. Seine rotblonden Haare trägt er zu einem Pferdeschwanz gebunden, sein Kinnbart ist zu einem langen Zopf geflochten. Die ungewöhnliche Haar- und Barttracht wurde dem 35-Jährigen zum Verhängnis. Polizisten erkannten in Felix M. denjenigen Mann, der in der Nacht zum 27. März in der Karolinenstraße in Augsburg einen Passanten urplötzlich und offenbar völlig motivlos angriff und ihn mit einem sogenannten Fingermesser – ein seltenes Tatwerkzeug – schwer im Gesicht verletzte. Die blutige Attacke könnte für den 35-Jährigen schwerwiegende Folgen haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen