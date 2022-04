35-Stunden-Woche für Pflegekräfte: Manche haben auch Bedenken

Plus Die Einigung von AWO Augsburg und Verdi auf eine 35-Stunden-Woche hat aufhorchen lassen. Vertreter anderer Träger fragen: Woher kommt das zusätzlich benötigte Personal?

Mit dem Tarifabschluss, den die AWO Augsburg mit der Gewerkschaft Verdi vereinbarte, soll ein Zeichen gesetzt werden. Die AWO will damit nicht nur über die hohe Arbeitsbelastung und Personalnot in der Pflege sprechen, sondern auch handeln. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen nun vor der Wahl: Sie können bei vollem Lohnausgleich von einer 39- auf eine 35-Stunden-Woche wechseln oder sie bleiben bei der Wochenarbeitszeit von 39 Stunden und erhalten zehn Prozent mehr Lohn. Die Reaktionen auf den Vorstoß sind unterschiedlich.