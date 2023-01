350 Aussteller kommen zur Premiere der Dreier-Messe

Plus Anfang Februar finden die Augsburger Frühjahrsausstellung und die Immobilientage erstmals parallel statt. Abgerundet wird das Programm durch E-Auto-Messe Volt.

Vier Wochen dauert es noch bis zur Eröffnung einer Messeveranstaltung, die in dieser Form erstmals in Augsburg stattfindet: Drei Messen werden zu einem Paket geschnürt: die Augsburger Frühjahrsausstellung, kurz afa, die Immobilientage Augsburg und die E-Mobilitätsmesse Volt. Wie es von Veranstalterseite heißt, liegen derzeit die Anmeldungen von 350 Ausstellern vor. Termin der Veranstaltung ist von Freitag, 3., bis Sonntag, 5. Februar.